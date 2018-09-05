EBA ücretsiz DYK kurs başvuruları ne zaman 2018 2019
MEB binlerce öğrenciye sağladığı ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler EBA üzerinden öğrenci girişi yapılarak eba ücretsiz kurs başvurusunu yapabilirler. MEB EBA destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) E okul üzerinden kayıtlar yapılacak ve EBA DYK birinci dönem başvuruları 1 Ekim 2018’de başlayıp 13 Ocak 2019’da sona erecek. İkinci dönem kursları da 25 Şubat-2 Haziran 2019’da yapılacak. Peki eba ücretsiz kurs başvurlarından kimler yararlanacak? EBA kurs başvuruları nasıl yapılır? İşte son dakika EBA kurs kayıtlarıMilli Eğitim Bakanlığı EBA DYK kurs takviminin açıkladı. Öğrencilerin eğitimlerine destek amacı ile düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular e-Okul'dan yapılacak. EBA birinci dönem kursları 1 Ekim 2018'de başlayacak, 13 Ocak 2019'da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019'de yapılacak.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:05
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Özel okul teşviği kayıtları e okul üzerinden yapılacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sağladığı ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler MEB EBA üzerinden öğrenci girişi yapılarak eba ücretsiz kurs başvurusunu yapabilirler. EBA kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler?
Milli Eğitim Bakanlığı EBA destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular takvimi açıklandı. DYK, birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de başlayacak, 13 Ocak 2019’da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019’de yapılacak. Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.
Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.
EBA DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesindeki “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden başvuru yapacak.