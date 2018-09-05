EBA ücretsiz DYK kurs başvuruları ne zaman 2018 2019

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak. Özel okul teşviği kayıtları e okul üzerinden yapılacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sağladığı ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler MEB EBA üzerinden öğrenci girişi yapılarak eba ücretsiz kurs başvurusunu yapabilirler. EBA kurs kaydı nasıl yapılır? EBA giriş sistemi için gereken bilgiler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı EBA destekleme ve yetiştirme kurslarına (DYK) başvurular takvimi açıklandı. DYK, birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de başlayacak, 13 Ocak 2019’da sona erecek. İkinci dönem kursları 25 Şubat-2 Haziran 2019, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz-1 Eylül 2019’de yapılacak. Öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kursları için birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.

Ortaokulların 5, 6. ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9, 10. ve 11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık 12 saate, 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık 18 saate, ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilecek.

EBA DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesindeki “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden başvuru yapacak.