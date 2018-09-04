e okul anasınıfı kayıt nasıl yapılır 2018

Okulların açılmasına sayılı günler kala okula yeni başlayacak öğrenciler ve velilerini okul kayıt heyecanı sardı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrenciler e okul VBS üzerinden ön kayıtlarını e okul üzerinden yapmakta. Peki e okul anasınıfı kayıt nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hayata geçirdiği e-okul veli bilgilendirme sistemi milyonlarca öğrencinin cep karnesi niteliğinde zira e-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde okula yeni başlayacak öğrencilerin ön kayıtları e okul üzerindan yapılacak.

E-Okul Yeni Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır?

E-Okul yeni kayıt işlemi, okula yeni başlayacak öğrencileri yaptığı bir işlemdir. E-Okul yeni kayıt işlemi tabii ki E-Okul sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Normalde E-Okul sistemine giriş yaparken kullanılan şeyler, öğrenci okul numarası ve öğrenci TC kimlik numarasıydı. Fakat okula yeni kayıt yapılırken normal olarak öğrenci okul numarasını bilmiyor olabilir. Bu nedenle sistem, öğrenci o okulu kazandığı anda otomatik olarak öğrenciyi okula gelecek gibi farzettiği için, bu durum sıkıntı çıkarmayacaktır. Ayrıca bahsettiğimiz bu ön kayıt işlemi, aynı zamanda kesin kayıt anlamına da gelmektedir. Yani öğrenci ön kayıt yaptırdıktan sonra ayrıca bir evrak işi ya da ücret ödemesine gerek duymadan, daha sonra okul müdürüne yapacağı bir beyan ile birlikte, kayıt işlemini tamamlayabilir.