E nabız korona aşı zamanı öğrenme! e nabızdan korona aşısı takibi

E-Nabız nedir, nasıl giriş yapılır? Vatandaşların korona aşısının takibinin yapılmasının yanında korona aşı sırasının ne zaman geleceği üzerinden takip edileceğinden e nabız uygulamasına nasıl kayıt yapılır? Pandemi döneminde merak edilen konulardan biri haline geldi. İşte E Nabız uygulaması hakkında detaylar…

E-Nabız uygulamasına girişinizi gerçekleştirdikten sonra sağlık bilgileriniz ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmeniz mümkün. Vatandaşlarımız aşı olup olmayacaklarını, sıralarının ne zaman geldiğini öğrenmek ve randevu alabilmek için bilgisayar veya akıllı telefonlarına Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız uygulamasını yüklemeli.

E nabız nasıl yüklenir?

E nabız'a E-Devlet aracılığıyla E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı belirterek T.C. numaranız ile sisteme girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa Aile Hekiminize ulaşarak cep telefonu numaranızın kaydı yaptırılması gerekiyor. Daha sonra telefonunuza gelecek SMS ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu sisteme giriş yapmak için kullanabilirsiniz.

E nabız korona aşı randevusu nasıl alınır?

E-nabızda ‘randevu al’ seçeneği var. Tıkladığınızda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) karşınıza geliyor. MHRS’de mavi butona bastığınızda, bağlı bulunduğunuz aile hekiminden randevu alabiliyorsunuz. Kırmızıya bastığınızda hastanede bulunan kliniklerden randevu alıyorsunuz.

E nabız korona aşısı için hastane nasıl seçilir?

‘Randevu al’ı tıkladığınızda COVID-19 aşı düğmesi karşınıza çıkıyor. Bunu tıkladığınızda eğer öncelikli gruptaysanız, size aşı randevusu oluşturma imkânı veriyor. Ama bu arada diyelim ki siz temaslısınız, o zaman ‘Şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın’ denilecek. Tekrar sorguladığınızda aşı sıranızın geldiğini gördükten sonra bu sefer sistem üstünden randevu alacaksınız. Öncelikli grupta değilseniz yeni gruplar eklendikçe durumunuzun yeniden değerlendirileceği bilgisini alıyorsunuz. Eğer öncelikli gruptaysanız ve aşı sıranız gelmişse, ‘Hastane randevusu al’a tıkladığınızda size en uygun hastaneyi seçebiliyorsunuz. Bir hastane seçerken de, COVID-19 aşı uygulama kliniğini seçmeniz gerekiyor. Hastaneyi seçince karşınıza tarih ve saat çıkıyor. Ondan sonra aşı günü belirleniyor ve gidip aşınızı oluyorsunuz.