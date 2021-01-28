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Korona Virüs E-Nabız aşı sıramı nasıl ve nereden öğrenebilirim? Kimler aşı yaptırabilecek?
Korona Virüs

E-Nabız aşı sıramı nasıl ve nereden öğrenebilirim? Kimler aşı yaptırabilecek?

CoronaVac aşısı Türkiye’ye geldikten sonra aşı uygulaması yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupları açıklarken, aşı sırasını merak edenler internette aşı sırasının alınabileceği yerleri araştırıyor. Peki, aşı sıramı nereden öğrenebilirim? E-Nabız aşı sıramı nerden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:52:00 -
E-Nabız aşı sıramı nasıl ve nereden öğrenebilirim? Kimler aşı yaptırabilecek?

Dünyayı küresel çapta etkisi altına alan koronavirüs binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aşı çalışmalarının sonucu merakla beklenilirken güzel haber Çin’den geldi. Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı gerekli testler yapıldıktan sonra ülkemize giriş yaptı. Sağlık Bakanlığı 3 milyon CoronaVac aşısı geldiğini bildirdi. Peki, aşı sıramı nereden öğrenebilirim ve E-nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Kimler aşı yaptırabilecek?

Aşı sıramı nereden öğrenebilirim?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın size gelip gelmediğini merak ediyorsanız 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz.

E-nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?

Aşı sıranızı TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden enabiz.gov.tr öğrenebilirsiniz.

Kimler aşı yaptırabilecek?

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

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