E-Nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?
Türkiye’ye CoronaVac aşısı geldikten sonra aşı uygulaması yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar 2 milyon 846 bin 196 kişinin aşılandığını bildirdi. Aşı sırasını merak edenler internette aşı sırasının alınabileceği yerleri araştırıyor. Peki, Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir? E-Nabız aşı sıramı nereden öğrenebilirim?
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 100 binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin’de yapılan aşının ne zaman geleceği beklenirken sonunda gerekli testler yapıldıktan sonra ülkemize CoronaVac aşısı gelmişti. Sağlık Bakanlığı yaklaşık 8 milyon CoronaVac aşısı geldiğini bildirmişti. İşte “Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir ve E-nabız aşı randevusunu nereden alabilirim?” sorularının cevabı…
Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın size gelip gelmediğini merak ediyorsanız 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz.
E-nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?
Aşı sıranızı TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden enabiz.gov.tr öğrenebilirsiniz.
Kimler aşı yaptırabilecek?