  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs E-Nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?
Korona Virüs

E-Nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?

Türkiye’ye CoronaVac aşısı geldikten sonra aşı uygulaması yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar 2 milyon 846 bin 196 kişinin aşılandığını bildirdi. Aşı sırasını merak edenler internette aşı sırasının alınabileceği yerleri araştırıyor. Peki, Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir? E-Nabız aşı sıramı nereden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 16:05:00 -
E-Nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim? Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 100 binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin’de yapılan aşının ne zaman geleceği beklenirken sonunda gerekli testler yapıldıktan sonra ülkemize CoronaVac aşısı gelmişti. Sağlık Bakanlığı yaklaşık 8 milyon CoronaVac aşısı geldiğini bildirmişti. İşte “Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir ve E-nabız aşı randevusunu nereden alabilirim?” sorularının cevabı…


Kovid-19 aşı sırası nasıl öğrenilir?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın size gelip gelmediğini merak ediyorsanız 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz.

E-nabız aşı sıramı nasıl öğrenebilirim?

Aşı sıranızı TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden enabiz.gov.tr öğrenebilirsiniz.

Kimler aşı yaptırabilecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof..
Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
Sağlık

Kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Bir bitki türü olan kuşkonmaz, sağlık açısından pek çok faydalı olduğu biliyor. Peki kuşkonmaz nedir? Kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkon..
İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar
Dünya

İsveç'te ırkçı saldırı: Biz size bakıyoruz pislik maymunlar

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşlı bir adamın Afrikalı anne ve çocuklarına uyguladığı ırkçı saldırı kameraya yansıdı. ''Biz size bakıyoruz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay