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‘E’ harfi yüzünden kan aktı

Çay poşetleme işi yapan iki firmanın kullandığı isimlerin benzerliğinden dolayı çıkan kavgada 48 yaşındaki Muhittin Dağoğlu hayatınım kaybetti. Nezir D. ile iki oğlu ise tutuklandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 07:20
‘E’ harfi yüzünden kan aktı

Adana'da yaşayan Muhittin Dağoğlu (48), bir süre önce bir şirket kurarak, "Rebine" markasıyla çay poşetleme işine başladı. Bir süre sonra Nezir D. de "Rebin" markasıyla çay poşetleme şirketi kurdu. Durumu öğrenen Dağoğlu, önce Nezir D. ile tartıştı, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet etti. Bunun üzerine Nezir D.'nin şirketine para cezası kesen bakanlık, çaylara da toplatma kararı verdi. Bunun üzerine husumet büyürken, araya aile büyükleri girip taraflar arasında geçici bir barış sağladı.

Kurtarılamadı

Ancak geçen cumartesi mahallede karşılaşan iki arkadaş çayın ismi ve ceza nedeniyle tartıştı. Olay yerine Nezir D.'nin oğulları Fatih D. (19) ile H.D.'nin (16) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve iki oğlunun bıçakladığı Dağoğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Baba ve iki oğlu tutuklandı. Dağoğlu'nu, H.D.'nin bıçakladığı öne sürüldü.

(Sabah)

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 07:20
  1. Adana
  2. çay
  3. firma
  4. cinayet

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