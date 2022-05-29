E. Ersen Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Fuat Çimen’in yönetim kurulu listesi Ersen Yılmaz hayatı

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesinde Ersen Yılmaz’ın da yer alması sonrası Beşiktaş taraftarı Ersen Yılmaz’ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ersen Yılmaz kimdir? Ersen Yılmaz nereli kaç yaşında? Ersen Yılmaz ne iş yapıyor? İşte Ersen Yılmaz’ın hayatı, biyografisi.

Ersen Yılmaz kimdir?

1975 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini Futbol ihtisası yaparak bitirdi. Yılmaz, 2001 yılından itibaren inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce bilen E. Ersen Yılmaz evli ve bir kız çocuğu babasıdır.