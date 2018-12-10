E-Devlet'ten hayati hizmet! Erişime açıldı

Daha önce belediyeler ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) müdürlükleri üzerinden ad,soyad, ikamet adresi ve telefon bilgileri ile öğrenilebilen Acil Toplanma Alanları artık E-Devlet üzerinden tek tıkla sorgulanabilecek.

Vatandaşlar, herhangi bir afet durumunda AFAD tarafından belirlenen ikamet ettikleri bölgeye en yakın park, bahçe gibi korunaklı alanları kolayca öğrenebilecek. Acil Toplanma alanlarını sorgulamak için E-Devlet giriş şifresi yeterli olacak.

Acil Toplanma Alanları nedir?

Toplanma alanları, afet sonrasında insanlara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir alanda bulunmaları, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan oluşturan hayati öneme sahip alanlardır.

Afet gerçekleştikten sonraki ilk 12 - 24 saatlik zaman dilimi, afete maruz kalan insanların ihtiyaç duyacağı güvenli toplanma alanlarına erişimi, sağlıklı bilgiye ulaşımı, yerel düzeydeki yetkililerin bilgilendirme yapması, olası kargaşaların önüne geçilmesi bakımından en fazla öneme sahip olan zaman dilimidir.