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Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama e-Devlet'te

Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri bundan böyle e-Devlet üzerinden yapılacak.

14 Aralık 2018 Cuma 12:16
Denklik belgesi sorgulama ve doğrulama e-Devlet'te

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet'e taşındı.

YÖK tarafından, diploma denklik belgelerine yönelik "Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama Sistemi" e-Devlet üzerinden hizmete sunuldu.

Bu kapsamda, yurt dışındaki üniversitelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, YÖK tarafından Türkiye'dekilerle eşdeğer kabul edildiğini gösteren denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Veriler veri tabanına taşındı

YÖK yetkilileri, 2017 ve 2018 yıllarında diploma denklik belgesi alanlara ait bilgilerin veri tabanına taşındığını belirterek, bu yıllarda denklik belgesi alanların sorgulama ve doğrulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiğini bildirdi.

2017'den önce diploma denklik belgesi alanların işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için bilgilerin veri tabanına aktarılma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Sahte belgelerin önüne geçilecek

e-Devlet üzerinden sunulan hizmet sayesinde, kişi ve kurumların gereksiz işlem ve masraflardan korunması sağlanacak.

Denklik doğrulama belgesi alacak vatandaşların YÖK'e gitmelerine, kurumların ise yazılı başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacak.

Ayrıca, doğrulama işleminin hızlı şekilde yapılmasına imkan tanıyan sistem sayesinde kişilerin sahte diploma denklik belgesi kullanımının da önüne geçilecek.

"Denklik Durum Belgesi Sorgulama ve Doğrulama" hizmetine", e-Devlet sisteminde yer alan "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" sayfasından ulaşılabiliyor. Belge doğrulama işlemi, kişinin T.C. kimlik numarası ve belgenin barkod numarasının sisteme girilmesiyle yapılıyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:16
  1. Yükseköğretim Kurulu
  2. e-Devlet

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