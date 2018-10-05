0553 313 94 23

Bilirkişilik başvuruları artık e-Devlet'te

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışma sonucu bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları "e-Devlet" üzerinden gerçekleştirilecek.

05 Ekim 2018 Cuma 11:08
Bilirkişilik başvuruları artık e-Devlet'te

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla, bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları "e-Devlet" üzerinden yapılacak.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 28 bin 848 bilirkişi, 1 Ocak'tan itibaren göreve başladı.

Bilirkişiliğin kurumsal bir yapıya kavuşmasını ve yargılamada etkin, verimli bir kurum haline gelmesini hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 9 Mart 2018 tarihinde yayımladığı uzmanlık alanlarına göre aranacak nitelikler doğrultusunda yeni başvuru sürecini başlattı.

Aralarında tarım ve nitelikli hesaplamaların da bulunduğu 65 uzmanlık alanında bilirkişi olarak görev yapmak isteyenler 5 Kasım'dan itibaren başvuruda bulunabilecek.

Bakanlığın yaptığı çalışmayla başvurular ilk kez "e-Devlet" üzerinden alınacak.

Elektronik, mobil imza zorunluluğu

Başvurucular, "e-Devlet"te Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünden "elektronik imza" veya "mobil imza" ile giriş yapacaları "UYAP Bilirkişi Portal Girişi"nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, 30 Kasım 2018'e kadar yapılabilecek.

Başvurular, Bilirkişilik Bölge Kurullarınca değerlendirilecek. Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listelerine kaydedilenler, 31 Ocak 2019'da Bilirkişilik Daire Başkanlığının ve bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinden ilan edilecek. Başvuruları kabul edilenler, verilecek yetki belgeleriyle 3 yıllık süre için bilirkişi olarak görev üstlenecek.

Mevcut bilirkişi listelerinde kayıtlı bulunan ve halen görev yapan bilirkişilerin ise 3 yıllığına listelere kaydoldukları için tekrar bilirkişilik başvurusu yapmalarına gerek olmadığı bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:08
  1. Adalet Bakanlığı
  2. e-Devlet
  3. bilirkişilik başvurusu
  4. Bilirkişilik Bölge Kurulları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastanelerde mahremiyet ihlali
    1. Hastanelerde mahremiyet ihlali
    2. AK Parti 'Bursa' adaylığı için sürpriz..
    3. Trabzonspor'a bir kötü haber daha!
    4. Donald Trump'ın ayakkabısına bakın ne..
    5. Rıdvan Dilmen: Phillip Cocu'ya bir..
    6. Samsun'da yanlış eve silahlı saldırı..
    7. Terör örgütü PKK'dan Münbiç'te kalleş..
    8. Çelikte Amerika'nın boşluğunu Avrupa..
    9. Kadıköy'de Galatasaray forması.....
    10. Bakan resmen açıkladı: Abone sayısı..
    11. Instagram güncellendi! İşte yeni gelen..
    12. Buradan çıktı! Dikkat çeken PKK..
    13. Bakan Süleyman Soylu'dan İstanbul..
    14. Müjdeli haber geldi! Ekmeğe zam iptal..
    15. İşte Cumhurbaşkanlığı'na katılan yeni..
    16. 17. MÜSİAD EXPO önce yabancılara..
    17. ABD'nin oyalama çabasından sonra.....
    18. Ajan Brunson ve avukatı 6 saat görüştü
    19. e-Devlet'te bir hizmet daha
    20. İş bilmez inşaatçılar elenecek
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı