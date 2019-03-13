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Doçentlik başvuruları bundan sonra e-Devlet'te

Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesine imkan veren sistem resmen hizmete girdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:26
Doçentlik başvuruları bundan sonra e-Devlet'te

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete sunuldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÜAK tarafından adayların doçentlik başvurularını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesini sağlayan sistem hizmete girdi.

Buna göre, doçent adayları artık tüm başvuru işlemlerini e-Devlet sisteminde yer alan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden yapacak. 

Adaylar, başvuru yapmak için DB​​​S'ye giriş işlemlerini "https://dbs.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yaparak gerçekleştirecek.

Mart dönemi başvuruları internet ortamında yapılacak

ÜAK, 2019 mart döneminden itibaren adaylardan fiziki başvuru dosyası almayacak. Bu kapsamda ilk olarak, 15 Mart'ta başlayıp 29 Mart mesai saati bitiminde sona erecek 2019 mart dönemi doçentlik başvuruları DBS üzerinden alınacak.

Adayların, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, varsa denklikleri ve lisans üstü tezleri YÖK ve ÜAK veri tabanlarından, yabancı dil belgeleri ÖSYM veri tabanından, ULAKBİM ve SCI/SSCI ve AHCI tarafından taranan makaleleri de ilgili kurumların veri tabanlarından alınarak DBS'ye aktarılacak.

ÜAK tarafından doçentlik başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınması hizmeti sayesinde başvuru süreçleri hızlanacak ve işlemlerin tamamlanma süreci kısalacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:26
  1. Yükseköğretim Kurulu
  2. e-Devlet
  3. doçentlik başvurusu
  4. Doçentlik Bilgi Sistemi

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