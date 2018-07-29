e-Devlet'de yeni dönem! İşitme engellilere büyük kolaylık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" açıklamasında bulundu.29 Temmuz 2018 Pazar 10:07
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, E-devlet üzerinden uygulamaya alınan yeni hizmetle ilgili konuştu.
"BUGÜN İTİBARIYLA UYGULAMAYA ALINDI"
Bakan Turhan, "Bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.
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