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e devlet Turkcell Türk Telekom hat başvuruları abonelik nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan abonelik, borç ve alacak sorgulamaları hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. E devlet üzerinden mobil hat işlemleri de yapılacak. Peki e devlet Turkcell Türk Telekom yeni hat başvuruları abonelikleri nereden yapılacak?

28 Mart 2019 Perşembe 10:51
e devlet Turkcell Türk Telekom hat başvuruları abonelik nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan abonelik, borç ve alacak sorgulamaları hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. E devlet üzerinden mobil hat işlemleri de yapılacak. Peki e devlet Turkcell Türk Telekom yeni hat başvuruları abonelikleri nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar denildi: "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı.

e devlet Turkcell Türk Telekom yeni hat başvuruları abonelikleri nereden yapılacak?

Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." e-Devlet üzerinden Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler yapılabilecek. Hizmet kapsamında yeni mobil hat başvuruları ile paketler seçilebiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:51
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