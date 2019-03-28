e devlet Turkcell Türk Telekom hat başvuruları abonelik nasıl yapılır?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan abonelik, borç ve alacak sorgulamaları hizmetlerine bir yenisi daha eklendi. E devlet üzerinden mobil hat işlemleri de yapılacak. Peki e devlet Turkcell Türk Telekom yeni hat başvuruları abonelikleri nereden yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar denildi: "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı.

e devlet Turkcell Türk Telekom yeni hat başvuruları abonelikleri nereden yapılacak?

Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek." e-Devlet üzerinden Turkcell ve Türk Telekom ile ilgili işlemler yapılabilecek. Hizmet kapsamında yeni mobil hat başvuruları ile paketler seçilebiliyor.