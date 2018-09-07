e devlet şifresi nereden alınır? E devlet şifremi unuttum

Kamu kurumlarının hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların tek adresi e devlet kapısı. Kurumlardan alınan tüm resmi belgelere e devlet üzerinden bir tıkla ulaşmak mümkün. Sabahın erken saatlerinde resmi belge almak için devlet kurumlarının kapısında beklemek artık yok. Devlet vatandaşa hizmeti e devlet sayesinde ayağına getirdi. Peki e devlete nasıl girilir? e devlet şifresi nasıl alınır? e devlet şifresi almak için nerede başvurulur? İşte detaylar...

Bir işe girdiğinde istenilen ikametgah, sabıka kaydı, askerlik durum belgesi gibi resmi belgelerin yanında vergi borçlarımızı, SGK bilgilerimizi, GSS, MTV, KYK borçları kısacası tüm resmi işlemlerinin yapıldığı adres www.turkiye.gov.tr yani e devet’tir. Tabi e devlet üzerinden hizmet alabilmek için ilk önce internet ortamının olması gerekmetedir. İkincisi ve en önemlisi ise e devlet şifresi olması gerekir. Zira e devlete girmek için TC nosu’nun yanında e devlet şifresi de gerekmektedir. E devlet şifresini PTT’den temin edilmektedir. PTT’den alınan e devlet şifresini değiştirebilirsiniz. Peki PTT’den alınan e devlet şifresi nasıl değiştirilir? E devlet şifremi değiştirmek istiyorum ne yapmam gerekir? Sorularının cevabı haberimizde.

E-Devlet şifresi değiştirme işlemi

E-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından E-Devlet şifresi değiştirmek için sonraki adımlara geçebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonrasında açılacak ekranda E-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya Cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa hangisiyle onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında E-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız. Ancak E-Devlet şifresi değiştirmek için başka bir alternatif ise eğer sahipseniz Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla E-Devlet sistemine giriş yaparsanız PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde E-Devlet şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz.

E devlet şifrenizi mi unuttunuz?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. Lütfen aşağıdan, sisteme girerken yaşadığınız sorun ile ilgili size en uygun olan seçenek ile devam ediniz. Sistem, yaşadığınız soruna ilişkin olarak verilecek olan bilgilerle sizi yönlendirecektir.