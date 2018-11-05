0553 313 94 23
impression

e devlet şifresi değiştirme e-devlet şifresi nereden alırım ve şifre değiştirme nasıl olur?

Türkiye e devleti sevdi. Geçen yıl 34 milyon kişi e devlete üye olurken 2018 yılı itibariyle bu sayı 40 milyonu aştı. Artık kamu kurum ve kuruluşlar üzerinden hizmet almak isteyen vatandaşlar bir çok işlemi e devlet üzerinden gerçekleştirmekte. E devlet sayesinde resmi işlemler artık daha kolay ve daha hızlı yapılmakta. Peki e devlet hizmetleri e devlet girişi e devlet şifre değiştirme nasıl olur?

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:53
e devlet şifresi değiştirme e-devlet şifresi nereden alırım ve şifre değiştirme nasıl olur?

Türkiye e devleti sevdi. Geçen yıl 34 milyon kişi e devlete üye olurken 2018 yılı itibariyle bu sayı 40 milyonu aştı. Artık kamu kurum ve kuruluşlar üzerinden hizmet almak isteyen vatandaşlar bir çok işlemi e devlet üzerinden gerçekleştirmekte. E devlet sayesinde resmi işlemler artık daha kolay ve daha hızlı yapılmakta. Peki e devlet hizmetleri e devlet girişi e devlet şifre değiştirme nasıl olur?

Devletin e devlet sitesi üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanmak için ilk önce PTT’den e devlet şifresi temin etmek gerekir. PTT’den alınan şifreyi değiştirmek mi istiyorsunuz? Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Peki E devlet şifresi değiştirme-E devlet şifresi değiştirme nasıl olur? İşte detaylar. Bir işe girdiğinde istenilen ikametgah, sabıka kaydı, askerlik durum belgesi gibi resmi belgelerin yanında vergi borçlarımızı, SGK bilgilerimizi, GSS, MTV, KYK borçları kısacası tüm resmi işlemlerinin yapıldığı adres www.turkiye.gov.tr yani e devet’tir.

e devlet şifresine ihtiyaç var

Tabi e devlet üzerinden hizmet alabilmek için ilk önce internet ortamının olması gerekmetedir. İkincisi  ve en önemlisi ise e devlet şifresi olması gerekir. Zira e devlete girmek için TC nosu’nun yanında e devlet şifresi de gerekmektedir. E devlet şifresini PTT’den temin edilmektedir. PTT’den alınan e devlet şifresini değiştirebilirsiniz. Peki PTT’den alınan e devlet şifresi nasıl değiştirilir? E devlet şifremi değiştirmek istiyorum ne yapmam gerekir? Sorularının cevabı haberimizde.

E-Devlet şifresi değiştirme işlemi

E-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle E-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından E-Devlet şifresi değiştirmek için sonraki adımlara geçebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“  butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonrasında açılacak ekranda E-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya Cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa hangisiyle onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında E-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız. Ancak E-Devlet şifresi değiştirmek için başka bir alternatif ise eğer sahipseniz Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla E-Devlet sistemine giriş yaparsanız PTT şubesine gitmenize gerek kalmadan ücretsiz bir şekilde E-Devlet şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz. 

E devlet şifrenizi mi unuttunuz?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. Lütfen aşağıdan, sisteme girerken yaşadığınız sorun ile ilgili size en uygun olan seçenek ile devam ediniz. Sistem, yaşadığınız soruna ilişkin olarak verilecek olan bilgilerle sizi yönlendirecektir.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:53
  1. E devlet
  2. e devlet şifre nasıl alınır
  3. e devlet şifre değiştirme
  4. e devlet şifre yenileme
  5. e devlet giriş ssk hizmet dökümü
  6. e devlet şifresi alma
  7. e devlet şifremi unuttum
  8. e devlet şifresi alma internetten
  9. e devlet indir
  10. e devlet miras sorgulama
  11. e devlet giriş maaş sorgulama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    1. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    2. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    3. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    4. 4'üncü kattan düşen kadın hayatını..
    5. Game of Thrones'un yapımcısından..
    6. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    7. Dünya devi Ünder'in peşinde!
    8. AK Parti İstanbul adayı kim? AK Parti..
    9. Türkiye dünya ikincisi oldu!
    10. Adana'da operasyon! Gözaltılar var
    11. 'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası..
    12. İsrail'in Tel Aviv kentinde araç..
    13. e devlet şifre değiştirme nasıl olur?
    14. Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    15. 2019 asgari ücret ne olur
    16. 'Para problem değil, kelepçemi çözün...'
    17. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    18. Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş..
    19. ABD’nin İran’a yaptırım şartları neler?
    20. Amerika açıklamıştı! Bu sabah..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!