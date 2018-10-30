0553 313 94 23
impression

E-5'teki korkunç cinayetin arkasından kan davası çıktı

İstanbul Şirinevler E-5 yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde infaz edilmesinin altından kan davası çıktı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

30 Ekim 2018 Salı 14:46
E-5'teki korkunç cinayetin arkasından kan davası çıktı

İstanbul Şirinevler E-5 Yanyolda dün akşam meydana gelen olayda otomobil içerisindeki Emre Solan (28), pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan'ı gözaltına aldı.

Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Emre Solan'ın Beylikdüzü'nde bir sitenin asansöründe tartıştığı manken Halit Arslan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali Arslan'ın da abisinin intikamını almak için böyle bir cinayeti işlediği belirlendi.

Emre Solan'ın cesedinde yapılan incelemede 30 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.3

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:46
  1. İstanbul
  2. Şirimevler
  3. Cinayet
  4. Emre Solan
  5. Cinayetin arkasından kan davası çıktı
  6. Halit Arslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor
    1. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    2. Kestane pişirmek bir zanaat!
    3. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    5. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    6. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    7. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    8. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    9. 2019 asgari ücret ne olur
    10. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    11. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    12. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    13. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    14. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    15. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    16. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    17. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    18. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    19. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    20. Haftalık 90 bin Pound kazanacak!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?