0553 313 94 23

E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

E-5 kara yolu Ankara yönü Kadıköy-Kozyatağı'nda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:39
E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Kaza, E-5 kara yolu Ankara istikameti Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen 10 otomobil daha zincirleme kazaya neden oldu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü İlyas Adıgüzel'in sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Adıgüzel'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücülerine trafik ekipleri tarafından alkol testi yapıldı.

Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı

Olay yeri ekiplerini yolda bir süre inceleme yaparken, kazaya karışan ve bazıları hurdaya dönen 11 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kapanan E-5 kara yolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Çok korktuk"

Kazaya karışan bir sürücü, "Biz normal yolumuzda seyrediyorduk. Arkadan beyaz bir araç bize çarptı, ardından siyah bir araç daha çarptı. Arkadaşlar biraz korktu. Biz de korktuk" dedi.

Trafikte bulunan bir kişi ise, "Yolun kaygan olması sebebiyle sıkıntılı bir durum var. Yol kaygan, araçlar hız limitine uymuyorlar. Herkes dikkatsizlik ve lay lay lom peşinde. Hava yağmurlu. Biraz daha dikkatli olmalıyız ve kendimizden ziyade başka insanları da düşünmeliyiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:04
  1. Ankara
  2. istanbul
  3. kozyatağı
  4. e-5
  5. zincirleme trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peş peşe flaş Suriye açıklamaları! Önce Trump sonra Pentagon...
    1. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    2. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    3. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    4. Meteoroloji günler öncesinden..
    5. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    6. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    7. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    8. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    9. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    10. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    11. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    12. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    13. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    14. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    15. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    16. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    17. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    18. Kaşıkçı her yıl ABD İndiana Eyalet..
    19. Başkentte mobilya atölyesinde yangın
    20. "Venezuela sınırındaki konserler şov"
    21. D100’de 11 araç birbirine girdi: 1..
    22. Kırmızı ışık ihlali can aldı
    23. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    24. Venezuelalı muhalif lider Guaido..
    25. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki..
    26. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi)Akar..
    27. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    28. E5’te 11 araç birbirine girdi... Çok..
    29. Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında..
    30. Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu