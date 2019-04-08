0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

E-5'te zincirleme kaza! 1 saat sonra bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda E-5 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan birisi 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından bulundu

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:06
E-5'te zincirleme kaza! 1 saat sonra bulundu

Zeytinburnu’nda gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza yapan araç içerisinden çıkan vatandaş ise kazadan yaklaşık 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından yol kenarında bulundu.

Kaza, saat 02:30 sıralarında E-5 Karayolu üzeri Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E-5 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkiinde seyreden T.Ş., yönetimindeki 34 AC 0878 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.’nın kullandığı 34 LG 9993 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada savrulan lüks cip yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza da yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçtan çıkarak yürümeye çalıştı

Kaza yapan lüks cip içerisinden yaralı olarak çıkan ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş ise kazadan yaklaşık 1 saat sonra temizlik işçileri tarafından yol kenarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine yeniden ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Lüks cip ile otomobil sürücüsü kaçtı

Kaza sonrası lüks cip sürücüsü ve kazaya karışan otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan bir kişi kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öte yandan otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine kapatılan E-5 Karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:42
  1. Ankara
  2. trafik kazası
  3. zeytinburnu
  4. son dakika trafik kazası son dakika
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
    1. MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap..
    2. BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi..
    3. Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı..
    4. Aydın MHP, Polis Haftasını kutladı
    5. Pompeo’dan kritik açılama: Derhal..
    6. 08.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. GÜNCELLEME- Sakarya'da yolcu otobüsü..
    8. MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıyı..
    9. Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda..
    10. İngiltere İsrail'i kınadı
    11. Trablus'ta çatışmalar sürüyor! 21 ölü,..
    12. Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
    13. Çavuşoğlu Libyalı mevkidaşı ile görüştü
    14. Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü
    15. E-5'te zincirleme kaza! 1 saat sonra..
    16. Bitlis'te toplantı ve gösteri..
    17. Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    18. Trump ayrılığı açıkladı!
    19. Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi
    20. Meteoroloji'den bölge bölge uyarı.....
    21. Trump önce söz verdi... Sonra vazgeçti
    22. İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 1..
    23. İtiraz maratonunda son viraj! Bugün..
    24. Avrupa'nın en iyilerinden! Açılış için..
    25. Netanyahu bölgeyi ateşe atacak
    26. MHP Kars Merkez İlçe Başkanına silahlı..
    27. Fatih'te trafik kazası
    28. E-5’tezincirleme trafik kazası.....
    29. İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili..
    30. 19 yıl sonra bir ihbar geldi.....
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bunu yapan yandı! 10 bin 555 lira cezası var
    Bahreynli alim Araplara seslendi: Feci sonuçlara neden oluyor!
    Bahreynli alim Araplara seslendi: Feci sonuçlara neden oluyor!