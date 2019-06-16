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E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Beyoğlu D-100 Halıcıoğlu mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

16 Haziran 2019 Pazar 08:18
E-5’te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Beyoğlu D-100 Halıcıoğlu mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 06.40 sularında D-100 Beyoğlu Halıcıoğlu mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, metrobüs yolundaki tel örgüleri ve bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Avcılar istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu M.M., idaresindeki 42 MA 2695 plakalı otomobil, bariyer ve telleri aşarak sağ şeride geçen şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, yolun sağındaki bariyerlerin altına girdi.


Kazada yaralanan şahsa ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, kazaya karışan sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.


Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:18
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