0553 313 94 23

E-5’te servis minibüs alev alev yandı

E-5 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde, içindeki 11 kişiyle seyir halinde bulunan servis minibüsü bir anda alev alarak yandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:13
E-5’te servis minibüs alev alev yandı

E-5 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde, içindeki 11 kişiyle seyir halinde bulunan servis minibüsü bir anda alev alarak yandı. Araç içerisindeki yolcuların yanık kokusunu fark etmesi ve sürücünün servis minibüsünü durdurarak yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.


Olay, saat 19.30 sularında D-100 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkii Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel B. idaresindeki 34 LCM 612 plakalı minibüs seyir halindeyken, hafif bir şekilde yanmaya başladı. Servi aracında bulunan vatandaşlar, yanık kokusunu fark ederek sürücüyü uyardı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra minibüs, alevler içinde kaldı. Araçtan inen yolcular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Alevler içinde kalan minibüse yolcular ve yoldan geçen bir motorize trafik polisi yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan minibüse müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.


Yaralının olmadığı yangında yolcular büyük panik yaşarken, kokuyu fark ettiklerini ve sürücüyü uyardıklarını belirtti. Araçtaki bir yolcu, “Kokuyu fark ettik, sonra başka sürücüler korna çalıp uyardı. Daha sonra bizim şoför aracı park etti ve bir anda alevler içinde kaldı. Şükürler olsun yaralı yok” dedi.


Yangın nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana gelirken, minibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.Yolda kalan işçiler ise taksilerle evlerine gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 21:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
    1. Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı
    2. Kushner'den "Yüzyılın Anlaşması planı..
    3. Darp cinayetinin son şüphelisi de..
    4. Putin istedi sınır değişti!
    5. Karısının eski sevgilisi tarafından..
    6. AB ülkelerinden İran'a "gerginliği..
    7. İlkokula başlama yaşı 69 aya..
    8. Televizyon karşısında oturmak,..
    9. FETÖ’den aranan kadın dedesinin evinde..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa..
    11. Evinin eklentisini uyuşturucu..
    12. Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'ya gitti
    14. Madagaskar'daki bağımsızlık..
    15. Rusya'dan Uluslararası Deniz Hukuku..
    16. "Filistinliler için refah sağlayacak..
    17. Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu..
    18. Libya'da UMH güçleri kritik Giryan..
    19. Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti
    20. Devleti 5 milyon 250 bin TL zarara..
    21. Kınıkspor yönetiminden Başkan Tekin’e..
    22. Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve..
    23. Hakurk ve Zap'a hava harekatı!
    24. Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg..
    25. Pazaryeri’nde kursiyer öğrencilerden..
    26. Karaman’da Eğitim Bir-Sen Şubesi yeni..
    27. BMGK'de İran ile nükleer anlaşma oturumu
    28. E-5’te servis minibüs alev alev yandı
    29. 5. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel..
    30. Kep atma töreni değil, erken terhis..
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası ortaya çıktı
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler