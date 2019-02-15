0553 313 94 23

E-5’te makas atan sürücü terör estirdi çarptığı araç takla attı

E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı.

15 Şubat 2019 Cuma 10:43
E-5’te makas atan sürücü terör estirdi çarptığı araç takla attı

E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü başka bir araca çaptı. Trafik magandasının çarptığı araç takla atarak bariyerlere çarparken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

 

Olay, E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde geçtiğimiz akşam meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü karayolunu adeta birbirine kattı. Makas atan araç başka bir araca çarptı. Çarptığı araç ise takla atarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

 

O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir araç makas atarak ilerliyor. Makas atan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araç takla atarak beton bariyere giriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olayın yaşandığı binanın yöneticisi yaşananları İHA’ya anlattı
    1. Olayın yaşandığı binanın yöneticisi..
    2. Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle..
    3. Keşan’da 73 şişe kaçak içki yakalandı
    4. Arnavutluk Başbakanı Rama’ya mürekkep..
    5. Burgan Bank İşveren Markası Projesi’ni..
    6. Gaziantep Ticaret Borsası
    7. PES turnuvası finalinde kıyasıya..
    8. Bilge Koleji’nden bir başarı daha
    9. İspanya'da erken seçim kararı!
    10. Vali Demirtaş yaralanan işçileri,..
    11. Elazığ’da bugün açılan tanzim satış..
    12. Arapçiftliği Mahallesine aile..
    13. İspanya erken seçime gidiyor
    14. Sorumlular adalet önünde
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da
    16. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil..
    17. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    18. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    19. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    20. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    23. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    24. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    25. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    26. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    27. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    28. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    29. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    30. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi