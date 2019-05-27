E-5’te bir dizinin set aracı kaza yaptı, 1 ölü

İstanbul Avcılar’da makas atarak ilerleyen bazı araçlar nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan bir diziye ait aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde E-5 Avcılar Mevki Bakırköy İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar’dan Bakırköy istikametine ilerleyen bazı araçların makas atarak ilerlemesi nedeniyle Cengiz Demirağ, idaresindeki 34 GC 5054 plakalı bir dizi setine ait aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp yola devrildi. Kazada kamyon şoförü Cengiz Demirağ sıkışarak yardım beklerken, trafikteki diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yaralı Cengiz Demirağ’ı çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkartılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen sürücü Cengiz Demirağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında ise otomobilde bulunan 3 kişi aracı yolda bırakarak kayıplara karıştı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, araçların kaldırılmasıyla trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.

Olayı anını anlatan Yasin Gül, "Bir araç zikzak çizerken kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybedince de böyle oldu. Kolu bacağı kopmuştu. Bir kişi öldü"dedi. Öte yandan kaza nedeniyle D100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik durma noktasına gelirken kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.