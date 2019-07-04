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E-5’te akaryakıt tankeri yola devrildi, trafik durdu

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:54
E-5’te akaryakıt tankeri yola devrildi, trafik durdu

E-5 karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Tanker sürücüsü araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yan yatan tanker nedeniyle E5’te trafik tamamen durdu.



Kaza, saat 21.45 sıralarında E5 karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye görü, Topkapı yönünde ilerleyen akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir hafif ticari araca çarptı, ardından da yola devrildi. Sürüklenen tankerin devrilmesi trafiğin durmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda önlem alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından tanker sürücüsü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı tanker sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin tankeri kaldırma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yaşanan kaza nedeniyle E5 karayolu Topkapı istikametinde bütün şeritler trafiğe kapatıldı. Tankeri kaldırma çalışmaları sürerken, ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:54
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