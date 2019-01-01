E-5’in cazibesiyle 217 milyon kazandı

TOKİ güvencesiyle E5 Otoyolu’nun Sefaköy - Florya aksında inşa edilen TORKAM E5’te yer alan Açık Çarşı dükkânlarından satışa sunulan 124’ünden büyük bir kısmı sahiplerini buldu. Açık artırma usulüyle yapılan satıştan 217 milyon lira gelir elde edildi.

770 bin liradan başlayan açık arttırma fiyatlarında yüzde 32 artış sağlandı. Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını vurgulayan TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Açık artırma ile satışa sunduğumuz Açık Çarşı dükkânları yatırımcılar tarafından büyük talep gördü. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum. Bu satış ve rakam projemize olan güvenin bir göstergesidir” dedi.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. Projede anahtar teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.