E-5 Otoyolu Kartal mevkiinde iş makinesi taşıyan tır üst geçide takıldı. Yol trafiğe kapandı.
E-5 Otoyolu Kartal mevkiinde iş makinesi taşıyan tır üst geçide takıldı.
23 Nisan 2019 Salı 19:56
E-5 Otoyolu Kartal mevkiinde iş makinesi taşıyan tır üst geçide takıldı. Yol trafiğe kapandı.
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