E-5 karayolunda zincirleme kaza E-5 karayolu Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

E-5 karayolu Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.



E-5 karayolu Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde trafiği kilitleyen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 17.00 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan bir otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen 3 araç arka arkaya çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



E-5’te trafiği durma noktasına getiren kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

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