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Korona Virüs

E-5 Karayolu'nda ve metrobüs duraklarında dikkat çeken görüntüler! İstanbul "normalleşiyor"

Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Haziran'da geçilen "Yeni Normalleşme" dönemi ile birlikte İstanbul'da başlayan araç ve insan yoğunluğu, salgın dönemi öncesi kadar olmasa da etkisini göstermeye devam ediyor. Bazı vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uydukları görülürken, bazılarının da dikkat etmediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 07:54:00 -
E-5 Karayolu'nda ve metrobüs duraklarında dikkat çeken görüntüler! İstanbul "normalleşiyor"

1 Haziran’dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” dönemi ile birlikte İstanbul duruma alışmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğu etkisini göstermeye devam ediyor.

Metrobüs duraklarında yoğunluk

“Yeni Normalleşme” döneminin üçüncü haftası devam ediyor. Sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

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