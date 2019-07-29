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E-5 Karayolu’nda dört aracın karıştığı kaza: 1 yaralı

E-5 Karayolu Edirnekapı mevki’inde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
E-5 Karayolu’nda dört aracın karıştığı kaza: 1 yaralı

E-5 Karayolu Edirnekapı mevki’inde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ticari taksi içerisinde boynundan yaralanan kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafikte yoğunluk yaşandı.


Olay, saat 9.30 sıralarında E-5 karayolu Edirnekapı mevki’inde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VF 1500 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi ise önündeki iki otomobile çarparak durabildi. Kaza sırasında ticari taksi içerisindeki kadın yolcu boynundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ticari taksi içerisinde boynundan yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansa bindirdi. Ambulansa alınan kadın yolcu tedavi için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı


Dört aracın karıştığı kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alanda güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Çekici ekiplerinin kazaya karışan otomobilleri yoldan kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.



“Kadın yolcu boyundan yaralandı”


Ticari taksisindeki kadın yolcunun yaralandığını söyleyen sürücü Muhammet Sönmez, “Arkamdaki arabalara vurdu. Ondan sonra sağ taraftan bana vurdu. Beni önünde sürükledi. Ben de kaçtım. Arabada bir kadın yolcu vardı. Boynundan hafif şekilde yaralandı” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
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