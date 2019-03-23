E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi. IHAAW173311-ASA/23-03-2019- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

IHAAW173311-ASA/23-03-2019- E-5 Edirne istikameti Okmeydanı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı kazada E-5 trafiği kilitlendi.23.03.2019 17:33:11TSINNNN

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