E-5 cepheli dükkanlar için yarışacaklar

İstanbul’un önemli can damarlarından biri olan E5 Karayolu’na cepheli iddialı konumu ile dikkat çeken projedeki iş yerlerinden 123’ü geçen yıl sahiplerini bulurken, 19 Temmuz Pazar günü diğer ticari alanlar için açık artırmalı satış yapılacak.

Torkam İnşaat Pazarlama ve Satış Koordinatörü Olkan Güneş, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, projenin Atatürk Havalimanı’nın hemen yanı başında, Florya - Sefaköy aksında inşa edileceğini belirterek, “Rezidans, ofis ve çarşıdan oluşan karma projede, yatay mimarinin İstanbul’daki en iddialı örneklerinden biri hayat buluyor. Projemizin konumu bugün bile son derece iddialı iken, yapımı süren Yenikapı - Sefaköy metro hattının tamamlanması ile birlikte kelimenin tam anlamıyla ‘her yere yakın’ diyebileceğimiz bir konuma sahip olacak’’ dedi.

Projedeki dükkanların cephe özellikleri nedeniyle yatırımcılara büyük kazanç sağlayacağını vurgulayan Güneş, ‘’Geçen yıl yapılan satışlarda yatırımcılar büyük kazanç elde etti. Bu defa da fırsat yine onlar için sunulacak. Satış ofisimizdeki hareketliliği dikkate alarak, açık artırmanın çekişmeli geçeceğini söyleyebiliriz’’ dedi. Rezidans daire satışlarının da devam ettiğini dile getiren Güneş, ‘’600 bin lira seviyesinden başlayan dairelerimiz için faizsiz seçenekler de sunuyoruz’’ bilgisini verdi.