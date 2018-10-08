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Dzaferovic'ten seçim zaferi açıklaması: Yeni Boşnak üye benim

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıklayarak, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim." ifadesini kullandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 01:12
Dzaferovic'ten seçim zaferi açıklaması: Yeni Boşnak üye benim

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'nın adayı Dzaferovic, başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim zaferini duyurdu. Sandığa giden herkese teşekkür eden Dzaferovic, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim." dedi.

SDA Genel Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de seçimlerde elde ettikleri zaferi "muhteşem" olarak nitelendirerek, "SDA her zamanki gibi en güçlü siyasi parti oldu." dedi.

Dzaferovic'in zaferini ilan etmesinin ardından parti genel merkezinde havai fişekli kutlama yapıldı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 01:12
  1. Sefik Dzaferovic
  2. Bosna Hersek

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