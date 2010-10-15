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DYH: Ortaklık tekliflerini değerlendiriyoruz

Doğan Yayın Holding A.Ş., şirketin ve bağlı ortaklıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak muhtelif işbirliği olanaklarının araştırılması konularında, teklifleri ciddi ve koşulları uygun bulunan kurumlar ile çalışmaların danışman kuruluş Goldman Sachs refakatinde halen devam ettiğini bildirdi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
DYH: Ortaklık tekliflerini değerlendiriyoruz

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, önceki gün ve dün bazı basın yayın kuruluşlarında şirketin bir kısım varlıklarının satışı ile ilgili olarak çıkan haber ve yorumların, spekülatif içerikte olduğu ve gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Bu itibarla, News Corporation'ın teklifini geri çekmediği, yapılan değerlendirme çerçevesinde teklifinin düşük bulunması ve koşullarının yeterli görülmemesi nedeniyle ikinci değerlendirme aşamasına alınmadığı vurgulanan açıklamada, şirketin ve bağlı ortaklıklarının, kesin yargı kararına bağlandığı halde ödenmemiş tek bir kuruşluk vergi borcunun bulunmadığı, şirketlerin değerinin aşırı şekilde yükseldiğine yönelik spekülatif yorumların, geçmiş yılların değerleri ile karşılaştırıldığında hiçbir temele dayanmadığı iddia edildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:01
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