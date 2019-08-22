Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen yıldız oyuncu Paulo Dybala, Amazon Ormanları'nın yanmasına tepki göserdi. Dybala, "Geleceğimiz yanıyor. Dünya bunu hak etmiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor." dedi.22 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon Ormanları bir haftadır yanıyor. Milyonların söndürülmesi için seferber olduğu yangına Paulo Dybala da Twitter hesabından destek verdi.
"Ormanlar dünyanın ciğeridir"
Dybala sosyal medya hesabından, "Amazon Ormanları yanıyor. Orası sadece Güney Amerika'ya değil, hepimize ait. Ormanlar dünyanın ciğeridir. Geleceğimiz yanıyor. Dünya bunu hak etmiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor." paylaşımında bulundu.
YORUM YAZ