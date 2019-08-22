Dybala'dan orman yangınlarına tepki: Geleceğimiz yanıyor

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon Ormanları bir haftadır yanıyor. Milyonların söndürülmesi için seferber olduğu yangına Paulo Dybala da Twitter hesabından destek verdi.

"Ormanlar dünyanın ciğeridir"

Dybala sosyal medya hesabından, "Amazon Ormanları yanıyor. Orası sadece Güney Amerika'ya değil, hepimize ait. Ormanlar dünyanın ciğeridir. Geleceğimiz yanıyor. Dünya bunu hak etmiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor." paylaşımında bulundu.