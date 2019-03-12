Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rusya Donanmasına ait "Dvinitsa-50" adlı kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.12 Mart 2019 Salı 12:17
Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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