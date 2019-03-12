Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı Rusya Donanmasına ait "Dvinitsa-50" adlı kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus Donanmasına ait kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi yönünden boğaza giren "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurları eşlik etti.

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