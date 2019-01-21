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Düzyatan isyan etti: Ne yaparsam yapayım eleştiriliyorum

Engin Altan Düzyatan kızı Alara'nın ABD'de doğmasıyla ilgili, "Neslişah kendini orada çok iyi hissetti ve doğum da orada gerçekleşti." dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
Düzyatan isyan etti: Ne yaparsam yapayım eleştiriliyorum

Engin Altan Düzyatan "Kızınız Alara, Amerika’da doğdu.  'Yerli ve milli bir oyuncunun çocuğu nasıl Amerika’da doğar?' diye eleştiriler yapıldı." sorusuna, "Amerika’ya çocuk orada doğsun diye gitmedim." dedi.

"Planlı olsaydı ilk çocuğumuzu da orada dünyaya getirirdik"

Açıklamasının devamında Düzyatan, "Neslişah’ın Türkiye’de doğum yapacağı hastane, doktor belliydi. Dizi sezon tatiline erken girdi. Neslişah beşinci ayındaydı. Ben Los Angeles’ı çok severim. Uzun zamandır arabayla yapmak istediğimiz bir yolculuk vardı. Amerika’ya gittik. O sırada dizi setinde yangın çıktı. Çekimlere geç başlanacaktı. Neslişah kendini orada çok iyi hissetti ve doğum da orada gerçekleşti. Eğer bu planlı olsaydı, ilk çocuğumuzu da orada dünyaya getirirdik." ifadelerini kullandı.

"Ne yaparsam yapayım eleştiriliyorum"

Yapılan eleştirilere üzüldüğünü belirten Engin Altan Düzyatan, "Çocuğumu orada doğurmak için gitmedim ama gitseydim dahi bu yanlış olmazdı. Bu eleştirileri, hele bir de aydın insanlar yaptığında üzülüyorum. Çok alıştım bu işlere ben, ne yaparsam yapayım bir şekilde eleştirilir oldum." açıklamasında bulundu.

Düzyatan ayrıca, kızı Alara için vatandaşlık başvurusunda bulunmadıklarını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 22:47
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