Düzensiz göçmenlerin üzerinden uyuşturucu çıktı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu bulunan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultançayır Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gelenler Mahallesi'nde 2 şüpheliyi durdurdu. Yurda yasa dışı yollardan geldikleri belirlenen 2 Afganistan uyrukludan birinin su matarası, diğerinin de kullandığı terliğin topuk kısmına gizlenmiş toplam 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

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