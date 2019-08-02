Düzensiz göçmenlerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzensiz göçmenlerin üzerinden uyuşturucu çıktı02 Ağustos 2019 Cuma 14:43
VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu bulunan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultançayır Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gelenler Mahallesi'nde 2 şüpheliyi durdurdu.
Yurda yasa dışı yollardan geldikleri belirlenen 2 Afganistan uyrukludan birinin su matarası, diğerinin de kullandığı terliğin topuk kısmına gizlenmiş toplam 520 gram metamfetamin ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler gözaltına alındı.
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