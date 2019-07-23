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Düzensiz göçmenlerin "umuda yolculukları" yarım kaldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl şu ana kadar 144 düzensiz göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle hayatını kaybetti

23 Temmuz 2019 Salı 14:10
Düzensiz göçmenlerin "umuda yolculukları" yarım kaldı

ANKARA (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - Bu yılın 6,5 aylık döneminde, 144 düzensiz göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerdendolayı ülkelerinden ayrılan düzensiz göçmenlerin daha iyi bir yaşam ümidiyle çıktıları "umuda yolculukları" bazen ölümle sonuçlanıyor.

Düzensiz göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye geliyor, daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden aynı şekilde Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Bu yıl içerisinde şu ana kadar, Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen, denizde boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri azaldı.

Geçen yıl 93, 2017'de 56, 2016'da 192, 2015'te 279 düzensiz göçmen denizde boğularak yaşamını yitirmişti.

- Trafik kazalarında 64 göçmen öldü

Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise yine 6 aylık dönemde 64 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Trafik kazalarında geçen yıl 43 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti.

Yasa dışı yollarla bu yıl Türkiye'ye giriş yapmaya çalışanlardan 39'u Van'da (İran sınırında), Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyenlerden 13'ü ise Edirne'de donarak hayatını kaybetti.

Verilere göre, bu sene 144 düzensiz göçmen, trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle öldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yıl içerisinde şu ana kadar "Türk Arama Kurtarma Bölgesi" içerisinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:10
  1. Göçmen
  2. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  3. umuda yolculuk
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