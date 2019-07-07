Düzensiz göçmenleri kurtaran STK'lere İtalya ve Malta engeli

MADRİD (AA) - Sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait gemilerce Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlere karşı politikalar yürüten İtalya ve Malta hükümetleriyle STK'ler arasındaki kriz giderek büyüyor.

Son olarak, İtalyan STK Mediterranea Saving Humans ile Alman STK Sea-Eye'ın hafta içinde Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri "güvenli liman" olarak bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine getirme girişimleri, İtalya ve Malta'da yeni tartışmalar yarattı.

Mediterranea Saving Humans, İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemelerine karşın Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri Lampedusa Adası'na getirip karaya çıkmalarını sağladı.

"Alex" adlı yelkenlideki 41 düzensiz göçmenin, cumartesi günü kıyıda tekne içinde bekletildikten sonra gece saatlerinde karaya çıkmalarına izin verildi. Gemideki düzensiz göçmenlerden kadın ve çocuk olan diğer 13'ü, İtalyan makamlarınca daha önce alınıp kıyıya çıkarıldı.

İtalyan makamları, "Alex" adlı tekneye el koyarken İtalyan kaptan Tommaso Stella hakkında "yasa dışı göçe yardım etmek suçundan" soruşturma açıldığı bildirildi.

Ayrıca, İtalya hükümetinin geçen ay aldığı karar gereği, teknenin kaptanı ve armatörüne 16 bin 600 avro ceza kesildi.

- "Deniz bisikletiyle bile göçmenleri kurtarmaya devam edeceğiz"



Konuya ilişkin Mediterranea Saving Humans'tan yapılan açıklamada, "Zaten bir gemimize el koymuşlardı, şimdi de bir yelkenlimize. Salvini (İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini) bilmeli ki her ne olursa olsun, deniz bisikletiyle bile göçmenleri kurtarmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

- STK'lere verilen para cezası bir milyon avroya kadar çıkartılacak

İtalya'da düzensiz göçmen sorunuyla mücadelede tüm yetkileri kendisine bağlı bakanlığa alan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise ülkesindeki limanların Akdeniz'deki düzensiz göçmeleri kurtaran STK'lere ait gemilere kapalı olduğunu bir kez daha yineledi.

Salvini, mevcut durumda 50 bin avroya kadar olan, Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri İtalya'nın limanlarına getiren STK'lere verilmesi öngörülen para cezasını bir milyon avroya kadar çıkarmak için yeni karar alacaklarını açıkladı.

Salvini'nin göçmen karşıtı politikaları, İtalya içinde hükümet ortağı siyasi partiler ile içişleri ile savunma bakanlıklarını da karşı karşıya getiriyor.

Diğer yandan, Alman STK Sea-Eye'ın, Bodrum'da 2015'te cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan gemisiyle Libya açıklarında kurtardığı 65 düzensiz göçmenle ilgili belirsizlik devam ediyor.

İtalya'nın "Aylan Kurdi" gemisinin İtalya sularına girişine izin vermeyeceğini açıklaması üzerine Malta'ya yönelen gemi, buradan da aynı cevabı aldı. Malta hükümeti de Alman STK'ye ait olan ve 65 düzensiz göçmenin bulunduğu geminin yanaşmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Akdeniz'de bekleyen "Aylan Kurdi" isimli geminin durumu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu arada, İtalyan basınında yer alan haberlerde, Salvini'nin düzensiz göçmen sorunuyla ilgili gönderdiği mektuba karşılık veren Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın, İtalya hükümetinden, "düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerine limanların kapatılması kararını değiştirmesini" istediği kaydedildi.

STK'lerin Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri, en yakındaki güvenli AB ülkesi limanı olarak getirdikleri İtalya ve Malta almak istemiyor. Özellikle son birkaç aydır gündemde olan, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenler sorununa ilişkin diğer AB ülkelerinin ve kurumlarının sessiz kalması dikkati çekiyor.

- Alman kadın gemi kaptanına Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısı

Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının tüm engellemelerine rağmen Lampedusa Adası'na bırakan ve ev hapsinde tutulduktan sonra salıverilen Alman STK Sea-Watch'un kadın gemi kaptanı Carola Rackete gündemde kalmayı sürdürüyor.

2010 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Perulu yazar Mario Vargas Llosa, İspanya'nın El Pais gazetesine yazdığı makalede, Rackete'nin hakkındaki suçlamalar nedeniyle İtalya'da 10 yıla kadar hapis cezası alma riskinin hala bulunduğuna dikkati çekerek, Alman gemi kaptanına desteğin sürmesini istedi.

Llosa, Nobel Barış Ödülü'nün Carola Rackete'ye verilmesi çağrısında bulundu.