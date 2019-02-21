Düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan denizde yakalandı

EDİRNE (AA) - Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı. Karagöl mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde hareketli lastik botu fark etti. Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan ve İran uyruklu 28 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.