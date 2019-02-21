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Düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan denizde yakalandı

21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
Düzensiz göçmenler Yunanistan'a kaçamadan denizde yakalandı

EDİRNE (AA) - Yasa dışı yoldan Yunanistan'a kaçma girişimindeki 28 düzensiz göçmen, denizde lastik bot içerisinde yakalandı.

Karagöl mevkisi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, denizde hareketli lastik botu fark etti.

Durdurulan lastik botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan ve İran uyruklu 28 göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.



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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  1. Deniz
  2. düzensiz göçmen
  3. Sahil Güvenlik

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