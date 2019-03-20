Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik helikopterine yakalandı Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile Yunan adalarına kaçma girişiminde bulunan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Gece saatlerinde bölgede devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter Tekağaç Burnu açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bot tarafından lastik botta yapılan aramada Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Didim D Marin iskelesine getirildi. Düzensiz göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sınır dışı edilmek üzere teslim edilecekler.

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