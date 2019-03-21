Düzensiz göçmenler Didim’i mesken tuttu Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçme teşebbüsünde olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçme teşebbüsünde olan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüttükleri esnada lastik bot ile hareket halinde olan düzensiz göçmenler tespit edildi.Lastik botta yapılan aramada, 9 erkek, 9 kadın, 3 çocuk toplam 22 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi. Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edilecekler.

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