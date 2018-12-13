Düzensiz göçmenler balık çiftliği platformuna çıkarak kurtuldu
Didim ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun havasının inmesi sonucu balık çiftliğinin platformuna çıkarak hayatta kalan 41 Suriyeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya getirildi13 Aralık 2018 Perşembe 10:30
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botun havasının inmesi sonucu mahsur kalan 41 düzensiz göçmen, balık çiftliğine ait platforma çıkarak kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine, ihbarın yapıldığı Taşburun bölgesine gitti.
Göçmenlerin bindiği lastik botun havasının indiğini fark eden ekipler, bu bölgedeki bir balık çiftliğine ait platforma çıkan 41 Suriyeliyi kurtardı.
Kıyıya getirilen göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri Tekağaç Burnu açıklarında botla Yunan adalarına geçmeye çalışan çoğunluğu Filistinli 42 göçmeni yakalandı.
Suriyeliler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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