Düzensiz göçmenler balık çiftliği platformuna çıkarak kurtuldu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik botun havasının inmesi sonucu mahsur kalan 41 düzensiz göçmen, balık çiftliğine ait platforma çıkarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine, ihbarın yapıldığı Taşburun bölgesine gitti.

Göçmenlerin bindiği lastik botun havasının indiğini fark eden ekipler, bu bölgedeki bir balık çiftliğine ait platforma çıkan 41 Suriyeliyi kurtardı.

Kıyıya getirilen göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri Tekağaç Burnu açıklarında botla Yunan adalarına geçmeye çalışan çoğunluğu Filistinli 42 göçmeni yakalandı.

Suriyeliler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.