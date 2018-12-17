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Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş birliği

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: - "Şu an Mısır, bu ülkeden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor"

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:18
Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş birliği

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, düzensiz göçle mücadelede Mısır ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, "Şu an Mısır, bu ülkeden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başbakan Kurz ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, Mısır'ın Afrika ve Ortadoğu'da Avusturya'nın en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasında iyi ilişkiler olduğunu söyledi.

Kurz, Sisi ile bu yıl 4 kez görüştüklerini belirterek, düzensiz göçle mücadele konusunda da Mısır'a iş birliği nedeniyle teşekkür etti.

Mısır ve AB arasında düzensiz göçün durdurulması yönünde çok olumlu görüşmeler yapıldığını kaydeden Kurz, "Şu an Mısır, bu ülkenden hiç kimsenin düzensiz olarak Avrupa'ya geçişine müsaade edilmeyeceğini garanti ediyor." diye konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Akdeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın önemine işaret ederek, Avrupa'da güven ve istikrarın sağlanmasında düzensiz göç konusunun öne çıktığını kaydetti.

Düzensiz göçün güvenlik ve istikrar alanında çeşitli etkilerinin olduğunu savunan Sisi, Mısır'da yaklaşık 5 milyon göçmenin yaşadığını kaydetti.

"Mısır kıyılarında, özellikle ülkenin Kuzey kıyılarında alınan önlemler sayesinde, göçmen taşıyan hiçbir bot, Mısır kıyılarından (Akdeniz'e) açılmadı." ifadelerini kullanan Sisi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için atılan adımlardan ötürü Avusturya Başbakanı Kurz'a teşekkür etti.

Viyana'da gerçekleştirilen "Avrupa-Afrika İş birliği Forumu’nun" ardından 2019 Şubat'ta Mısır’ın başkenti Kahire’de AB ve Arap ülkeleri arasında düzensiz göçü konu edinecek ikinci bir toplantı düzenlenecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:18
  1. Abdulfettah es-Sisi'
  2. Mısır’dan Avrupa’ya düzensiz göçe müsaade edilmeyecek
  3. Sebastian Kurz
  4. Viyana

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