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Düzensiz göçle mücadele

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca 21-28 Aralık'ta 536 düzensiz göçmen yakalandı

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:19
Düzensiz göçle mücadele

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son bir haftada 536 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının, 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 21-28 Aralık'ta 12 olaya müdahale edildi.

Olayların 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege grup komutanlıkları, 4'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 4'ü Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana geldi.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege grup komutanlıkları sorumluluk sahasındaki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık ve Küçükkuyu bölgelerinde muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Dikili, Çeşme ve Seferihisar bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda 190 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerinde göç rotalarınki kontrol ve denetimlerde, Didim sahasındaki 4 olayda 180 düzensiz göçmene müdahale edildi.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında Enez bölgesindeki kontrol ve denetimlerde, 4 olayda 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca sahil güvenlik unsurları tarafından Enez, Ayvacık, Urla, Çeşme, Selçuk ve Kuşadası bölgelerindeki 7 olayda karada tespit edilen 292 düzensiz göçmen ile 12 göçmen kaçakçısının, jandarma ve emniyet ekiplerince yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, bir sahil güvenlik korveti, 34 sahil güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 11 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 502 saat seyir yapıldı.

Faaliyetler kapsamında, 21 helikopter ve 8 uçak sortisiyle toplam 83 saat uçuş gerçekleştirildi ve 4 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 323 saat görev icra edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:19
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. düzensiz göç
  4. düzensiz göçmen
  5. İçişleri Bakanlığı
  6. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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