ADANA (AA) - Adana'da, İl Göç İdaresi tarafından "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu ve Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Kadir Okatan katıldı.

Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, düzensiz göçle mücadeleye yönelik kolluk güçlerinin değerlendirilmesi, düzensiz göç akışının önlenmesi ve iller arasındaki koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, bölge olarak göç konusunda deneyimli olduklarını belirterek, "Tarihten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, transit yollar üzerinde bulunan konumuyla, her dönem Asya'dan Avrupa'ya yaşanan göçün de ana güzergahlarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Demirtaş, dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan Türkiye'nin, düzensiz göç hususunda da tedbirlerini en üst seviyede almasının gerekliliğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Doğudan batıya düzensiz göçün nedenlerine baktığımızda, en başta Doğu ile Batı arasındaki siyasi ve ekonomik anlamda gelişmişlik farkının geldiğini görmekteyiz. Bu durumun ülkemize olumsuz etkisi ise Batı'yı, Avrupa'yı, kendisine refah kapısı olarak gören kaçak göçmenlerin, ülkemizi köprü olarak kullanmaya çalışmalarıdır.Ayrıca komşularımızda yaşanan iç karışıklıklar da Türkiye'ye kitlesel akınlara yol açmış, tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışıyla ülkemiz, zor durumda bulunan bu sığınmacılara da kapılarını açmıştır. Ülkemizin, bölgesinde yükselen güç haline gelmesi, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'yi 'transit ülke' konumundan çıkarıp, 'hedef ülke' konumuna taşımıştır."

- "Göç yönetimi konusunda tecrübeliyiz"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sınır illerinden Türkiye'ye giriş yapanlar arasında sahte belge kullananlar bulunduğuna da dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bölgemiz, ülkemizde yaşayan 3 milyon 630 bin 767 Suriyeli göçmenin, yüzde 42'sine ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla göç yönetimi konusunda tecrübeli bir bölgeyiz.Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların başında Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları illerde kayıt altına alınması gelmektedir. Bu husus üzerinde bölge valileri olarak gereken özeni göstermeliyiz. Zira bölgemizdeki göç yönetiminin ilk ve ana başlığını, Suriyeli göçmenler oluşturmaktadır. Bölgemiz güzergahlarını kullanan düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarının bölgemizin doğusundan itibaren tespit edilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bunlara ilişkin adli işlemlerin yapılması, kaçak göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevki ve sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yaşanan düzensiz göçün önlenmesinin en önemli şartıdır."

Toplantıya vali yardımcıları, jandarma ve sahil güvenlik komutanları, il emniyet müdürleri ve il göç idaresi müdürleri de katıldı.