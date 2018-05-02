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Düzensiz göçe yerli ve milli imkanlarla “dur” diyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi’ndeki düzensiz göçle mücadelesini yerli ve milli imkanlarla sürdürüyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:27
Düzensiz göçe yerli ve milli imkanlarla “dur” diyorlar

Ege’nin Edremit Körfezi ve Kuzey Ege bölgesinde Yunanistan’ın Midilli Adasına kaçak yollarda geçmeye çalışan göçmenler, geçtiğimiz yıllarda birçok drama neden oldu.

Yaşanan olayların ardından bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları artırıldı. Çalışmalar 7 gün 24 saat boyunca deniz, kara ve hava unsurları ile birlikte koordineli olarak icra edildi.

Yerli ve Milli üretim deniz araçları, takip ve görüntüleme sistemleri ile denetimlerini sıklaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 gün 24 saat bölgede kuş uçurtmuyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren TCSG 28 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Kd. Üsteğmen Uğur Özdoğan “Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç girişimlerinin önlenmesine yönelik olarak bölgede 7 gün 24 saat esasına göre devriye görevleri icra ediliyor. Denizde bir göç girişiminin tespit edilmesi halinde, göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde olaya müdahale ediliyor ve göçmenler emniyetli bir şekilde en yakın limana intikal ettiriliyor. Düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri mülki makamlar, emniyet, jandarma ekipleri ve ilgili kurumlar ile koordineli olarak yürütülüyor” dedi.

Özdoğan, “Göçmenler, deniz yoluyla Avrupa ülkelerine ulaşmak için emniyetsiz deniz araçları ve yöntemlerle yolculuk yapma riskini çekinmeden alıyor ve bu nedenle denizde tehlikelere maruz kalabiliyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olarak bizler göçmenleri denizde bulundukları bu zor durumdan kurtarmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:27
  1. Avrupa
  2. Yunanistan
  3. Edremit
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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