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Düzensiz göç sorunu Edirne’de masaya yatırıldı

Ege denizinde kıyısı bulunan illerin valileri ’Düzensiz Göç Sorunu’ toplantısı ile Edirne’de masaya yatırdılar.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:26
Düzensiz göç sorunu Edirne’de masaya yatırıldı

Ege denizinde kıyısı bulunan illerin valileri ’Düzensiz Göç Sorunu’ toplantısı ile Edirne’de masaya yatırdılar.


Edirne’de düzensiz göçün önlenmesine yönelik "Trakya Bölgesi Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı" ile "Ege Denizine Kıyısı Olan İllerin Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Edirne Valiliğinin ev sahipliğinde ve Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında düzenlenen toplantıya Trakya ve Ege Denizi’ne kıyısı olan illerin valileri, kolluk kuvvetleri ve diğer birim yöneticileri katıldı.


Toplantıda; düzensiz göç ve göçmenlerle ilgili Valiliklerimiz bünyesindeki kurumlar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı arttırmak, Bölgemizde düzensiz göçün önlenmesi için alınması gerekli emniyet tedbirlerini değerlendirmek ve yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin koordine içerisinde düzenli ve programlı bir şekilde yapılması için gerekli planlamalar hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve olabilecek sorunların çözülebilmesi ve alınması gereken diğer ilave tedbirleri görüşüldü.


Valiler kesintisiz mücadele kararı aldı


Düzensiz göçe yönelik son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, başta mülki amirler olmak üzere MİT, emniyet, jandarma, göç idaresi ve sahil güvenlik birimleri arasında her kademede sürdürülen koordinasyon ve işbirliğinin daha da artırılacağı ve düzensiz göçle mücadelenin önümüzdeki süreçte de kesintisiz devam edileceği aktarıldı.


Edirne’de düzenlenen toplantıya; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger,Çanakkale Valiliği adına Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İzmir Valiliği adına Vali Yardımcısı Aydın Memük,Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:26
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