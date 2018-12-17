"Düzensiz göç meselesini ele alacağız"

İSLAMABAD (AA) - MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki günlerde İran, Pakistan Afganistan ve Türkiye olarak bu bölgedeki göç hareketleri için belli bir metin başlığı altında bir araya geleceğiz." dedi.

Soylu, Pakistan'ın Başkenti İslamabad'taki resmi ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Pakistan'a geldiklerini, hem İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi hem de Başbakan İmran Han ile görüştüğünü söyledi.

Pakistan ile olan yakınlığın ve ilişkinin unutulmaz tarihin büyük bir emaneti olduğunu aktaran Soylu, Kurtuluş Savaşı'ndan beri Türkiye'ye verdiği desteklerinden dolayı Pakistan ve halkına teşekkür etti.

Süleyman Soylu, Pakistan ile iş birliklerinin üst düzey noktada ilerlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hem zamanın getirdiği birtakım süreçleri iyi yönetmek hem de ortaya çıkan birtakım meseleleri de yönetmek esas itibarıyla yapmamız gereken işlerin başında gelir. Güvenlik iş birliği konusunda iyi bir mutabakat sağlandı. Değerlendirme yapıldı. Biz, gerek Pencap eyaleti olsun, gerekse Pakistan'da şu ana kadar toplamda 6 binin üzerinde polise eğitim verdik. Bunu devam ettireceğiz. Özellikle siber suçlar konusunda bir iş birliği mutabakatına vardık. Böyle bir değerlendirme ve anlayış zemini ortaya koyduk. Çok önemli bir şey daha yaptık. Pakistan'da çok önemli sınırları var, bizim de sınırlarımız var. Bizim tecrübelerimizle onların tecrübelerini bir araya getirme durumunda yine bir değerlendirme ve bir görüş birliğine vardık."

Önemli meselelerden birisinin de düzensiz göç olduğuna işaret eden Soylu, bu konuda özellikle İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi ile ilk göreve geldiği andan itibaren görüşme içerisinde olduklarını dile getirdi.

Pakistan hükümetinin düzensiz göçle ilgili iki yasa çıkardığını aktaran Bakan Soylu, "Bu iki önemli yasa da düzensiz göçü kontrol etmeyi, düzensiz göç kaçakçılarını bir şekilde daha iyi kontrol altına almayı sağlayabilecek adımlar atıyor. Yine bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde iyi bir mekanizma da oluşturacaklarını ifade ettiler. Bir de kendi aramızda özellikle göç konusunda bilgi alışverişi konusunda ciddi bir mekanizma oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda Türkiye ile yaptıkları iş birliği için Pakistan hükümetine teşekkür eden Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakistan'ın bu konudaki dirayeti en üst noktada. Bunu da burada görmenin ve Türkiye'ye böyle dönmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. FETÖ konusunda inşallah çok güzel sonuçlar alınacak. Özellikle terör konusunda ciddi bir değerlendirme zemini oluşturduk, anlayış birliğine vardık. Bütün bunlarla ilgili adımlarımızı inşallah bir kısmıyla kontak noktalarımızı tesis ettik."

- "Bir metin başlığı altında bir araya geleceğiz"

İlerleyen günlerde düzensiz göç meselesi için önemli bir adım atacaklarını anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki günlerde İran, Pakistan Afganistan ve Türkiye olarak bu bölgedeki göç hareketleri için belli bir metin başlığı altında bir araya geleceğiz. Bu konuda da bir değerlendirme yaptık. Diğer iki ülkeyle de bunları konuşup, bir masanın etrafında düzensiz göç meselesini ve aynı zamanda bölgesel iş birliği meselesini de ele alacağız."

Pakistan'daki temasları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya geldiklerine dikkati çeken Soylu, "akıncılara" benzettiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.











