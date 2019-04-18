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Düzensiz göç masada

Samsun Valisi Osman Kaymak, 12 bölgeye ayrılan 81 ilde düzensiz göçün önüne geçilmesi için “Bölge Risk Haritaları” hazırlanacağını açıkladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:00
Düzensiz göç masada

Samsun Valisi Osman Kaymak, 12 bölgeye ayrılan 81 ilde düzensiz göçün önüne geçilmesi için “Bölge Risk Haritaları” hazırlanacağını açıkladı.


"Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ev sahipliğinde Samsun’da bir otelde yapıldı. Amasya, Çankırı, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop ve Samsun illerinin vali ve yetkililerinin katıldığı toplantıda, düzensiz göç ile ilgili önemli kararlar alındı. Samsun Valisi Osman Kaymak, toplantıda risk analizleri yapılıp, Bölge Risk Haritası oluşturarak İçişleri Bakanlığı’na göndereceklerini söyledi.



“Bölge Risk Haritaları hazırlanacak”


Düzensiz göçü koordine eden organizasyonların çoğunlukla illegal örgütlerle iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Vali Osman Kaymak, “Düzensiz göç meselesi çok önemli bir konu. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlar çok ciddi bir mücadele veriyor. İçişleri Bakanlığı Türkiye’deki illeri 12 bölgeye ayırdı. 12 bölgedeki valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları bir araya gelerek, düzensiz göçün takibi ve koordinasyonu hakkında toplantı gerçekleştiriyor. Düzensiz göç, genelde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden sahte belgeyle gelenler sayesinde ülkemizde zaman zaman sorunlara neden oluyor. Düzensiz göçü yapanları koordine edenler, organizatörler illegal yapılarla ilgili insanlar. O anlamda bunların takibi büyük önem arz ediyor. Bu koordinasyon toplantıları, düzensiz hangi yollarla geliyor, hangi yolu izliyor onları konuşacağız. Karadeniz Bölgesi de bu anlamda hassasiyet arz ediyor. Burada yapılacak toplantıda bölgemizdeki illerin durumunu karşılıklı olarak değerlendireceğiz. Ciddi kararlar alacağımızı düşünüyorum. Analizler yapacağız. Göç riskleri gibi bölge risk haritalarını bakanlığımıza ileteceğiz. Bakanlığımız da bölge risk haritalarına göre göç yollarındaki tedbirlerin daha etkili ve verimli olmasını saplayacak. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Toplantı, Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.


Toplantıya ayrıca Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ordu Valiliği’ni temsilen Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Sinop’tan yetkiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:00
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