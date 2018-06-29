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Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz faydaları

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bakmaz, düzenli yürüyüş yapmak "Metabolizmayı hızlandırır. Kalp kası ve diğer kasları kuvvetlendirir, daha etkin çalışmasını sağlar. Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar. Yaşlanma süresini geciktirir." dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 00:11
Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz faydaları

Günlük yaşantımızda giderek artan hareketsizliğin getirdiği hastalıklarının en önemli toplum sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı Op. Dr. Eyüp Bakmaz,düzenli yürüyüş yapmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

YÜRÜMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Metabolizmayı hızlandırır.

Kalp kası ve diğer kasları kuvvetlendirir, daha etkin çalışmasını sağlar.

Koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.

Yaşlanma süresini geciktirir.

Kilo kontrolünü sağlar.

Düşünsel yeteneklerin gelişmesine katkı sağlar.

Dolaşımı düzenler, kalp, damar, beynin damarsal hastalıklar riskini azaltır.

Salgılanan hormonlar sonucu psikolojik olarak iyi hissetmemizi sağlar.

Kan basıncını düzenler.

Özellikle yaşlılarda fiziksel fonksiyonların iyileşmesinde katkıda bulunarak günlük yaşantılarında daha kolay sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Sindirimi kolaylaştırır.

Şeker, yüksek tansiyon gibi birçok hastalık için koruyucu ve tedavi edici rol oynar.

Vücuda sağlık ve zindelik kazandırır.

Kan yağlarının düzenlenmesini sağlar. İyi huylu kolestrolü ( HDL) yükseltirken kötü huylu kolestrolü (LDL) azaltır.

Kemiklerin kuvvetlenmesini sağlar, osteoporozu engeller.

Eklem ve kas esnekliğini arttırır.

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 00:11
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